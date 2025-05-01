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Дома с бассейном в Lonato del Garda, Италия

виллы
15
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 320 м²
GA-V001559. Превосходная вилла с видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенная в элегантно…
$2,02 млн
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