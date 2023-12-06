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Квартиры-студии в Ломбардия, Италия

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1 объект найдено
Студия 1 спальня с балконом, с Lift, с terrassa в Ломбардия, Италия
Студия 1 спальня с балконом, с Lift, с terrassa
Ломбардия, Италия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Студия 50 кв.м в историческом центре города, у подножия замка, в 150 м от набережной. Кварти…
€120,000
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Параметры недвижимости в Ломбардия, Италия

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