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Продажа готового бизнеса в Лекко, Италия

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1 объект найдено
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС, СЭС ИТАЛИЯ в Merate, Италия
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС, СЭС ИТАЛИЯ
Merate, Италия
Продаётся земля под строительство 5 Мвт СЭС со всей разрешительной документацией. Возможно с…
Цена по запросу
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