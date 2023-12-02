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8 объектов найдено
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Вилла 5 спален
Лечче, Италия
19
11
1 000 м²
A beautiful historic residence of distinction, built in 1820 by Luigi Morrone on the commiss…
€3,20 млн
в месяц
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Вилла 8 комнат с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Diso, Италия
8
8
535 м²
The 500-square-meter property is spread over two floors and surrounded by a furnished garden…
€1,20 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
San Cesario di Lecce, Италия
5
4
260 м²
San Cesario: a few km from Lecce, we offer for sale beautiful villa surrounded by 22,000 sqm…
€720,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata
Nardo, Италия
7
2
216 м²
Detached villa on a raised floor, with three entrances. Located near the Four Columns, it ha…
€580,000
в месяц
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Вилла 5 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Gagliano del Capo, Италия
10
3
238 м²
A few steps from the center of the beautiful Santa Maria di Leuca, we propose in Exclusive V…
€2,75 млн
в месяц
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Вилла 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Nardo, Италия
5
4
190 м²
We present a detached villa leased in contrada Torsano behind Torre Inserraglio, fenced on e…
€590,000
в месяц
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Вилла 10 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata
Sannicola, Италия
19
8
530 м²
Access of the above property is leased on a main artery that is about one km from the urban …
€1,70 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Gallipoli, Италия
5
3
200 м²
Today we present a property in the heart of the historic center of Gallipoli. We are right o…
€1,35 млн
в месяц
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