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Пентхаусы в Специя, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в Levanto, Италия
Пентхаус 3 спальни
Levanto, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Уютная квартира 209 кв.м (плюс прачечная 38 кв.м и тройное крытое парковочное место). Пентха…
€3,89 млн
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Параметры недвижимости в Специя, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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