Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Kastelruth - Castelrotto

Жильё в Kastelruth - Castelrotto, Италия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 5 спален в Фонтана, Италия
Вилла 5 спален
Фонтана, Италия
Комнаты 6
Площадь 500 м²
AI-D10. Изумительная вилла на острове Искья с восхитительным видомИзумительная вилла в Форио…
€2,41 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Дом 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом в Ареццо, Италия
Дом 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Ареццо, Италия
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Данное предложение включает в себя 2 очаровательных коттеджа. Дома расположены в спокойном …
€909,608
в месяц
Оставить заявку
Квартира в Италия
Квартира
Италия
Площадь 100 м²
Италия Озеро Комо Двухуровневые апартаменты с видом на озеро Месторасположение: 10 мин от C…
€394,248
в месяц
Оставить заявку
Вилла 5 спален в Терни, Италия
Вилла 5 спален
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
ABI-1122A. Престижная вилла в Мониге дель Гарда Престижная вилла, совмещающая в себе традици…
€3,32 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Moniga del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Moniga del Garda, Италия
Комнаты 3
Площадь 120 м²
GA-V000369. Превосходная квартира в эксклюзивном курорте в Паденге-суль-ГардаКонтекст абсо…
€837,043
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Дом в Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
Площадь 2 500 м²
Участок под застройку площадью 2500 квадратных метров с широким видом на море. С видом на пр…
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в центре города, с садом, с интернетом в Cervo, Италия
Вилла 3 спальни в центре города, с садом, с интернетом
Cervo, Италия
Количество спален 3
Площадь 260 м²
Прекрасная вилла находится в Виньоне, Пьемонт. Дом, площадью 260 кв. м, окружен садом, площа…
€818,647
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Teolo, Италия
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Teolo, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Двухэтажный дом, общей площадью 200 кв.м. расположен в Теоло — средневековом поселении, в оч…
€342,049
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Sirmione, Италия
Вилла 4 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 5
Площадь 250 м²
ABI-805NE. Красивая вилла с бассейном и великолепным видом на первой береговой линии озера Г…
€10,58 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня в Baveno, Италия
Квартира 1 спальня
Baveno, Италия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
VB-20068. Апартаменты в исторической вилле Barberis в БавеноПродается квартира в Бавено в Ви…
€577,271
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Сан-Ремо, Италия
Квартира с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Сан-Ремо, Италия
Площадь 1 м²
Сан – Ремо, красивый апартамент с небольшим садиком. Из квартиры открывается частичный вид н…
€195,566
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 1 спальня
Desenzano del Garda, Италия
Комнаты 2
Площадь 65 м²
GH-DV3360. Квартира в центре района Дезенцано. РивольтеллаРомантические апартаменты в красив…
€177,992
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Kastelruth - Castelrotto, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти