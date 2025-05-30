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Жильё в Guidonia Montecelio, Италия

1 объект найдено
Студия 1 спальня в Albuccione, Италия
Студия 1 спальня
Albuccione, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/9
Квартира -Студия в Риме в удобной локации с развитой инфраструктурой недалеко от метро НО…
$287,605
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Зарубежная недвижимость
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Параметры недвижимости в Guidonia Montecelio, Италия

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