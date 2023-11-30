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Земельные участки в Греве-ин-Кьянти, Италия

1 объект найдено
Земельные участки с мебелью, с гаражом, с садом в Греве-ин-Кьянти, Италия
Земельные участки с мебелью, с гаражом, с садом
Греве-ин-Кьянти, Италия
Площадь 850 м²
Большой участок земли расположен неподалеку от Кьянти, Тоскана. Ферма комплекс 18-го века. …
€1,50 млн
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