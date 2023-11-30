Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Греве-ин-Кьянти
  5. Замки

Замки в Греве-ин-Кьянти, Италия

Замок В архив
Очистить
1 объект найдено
Замок 10 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Греве-ин-Кьянти, Италия
Замок 10 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Греве-ин-Кьянти, Италия
Количество спален 10
Площадь 1 400 м²
Великолепный замок находится неподалеку от Кьянти, Тоскана. Замок расположен между Сиеной и …
€18,00 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти