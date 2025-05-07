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Виллы в Gorizia, Италия

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2 объекта найдено
Вилла в Градо, Италия
Вилла
Градо, Италия
RUSTIC VILLA IN LOC. BELVEDERE, GRADO, ITALY For sale is a characteristic, rustic villa i…
$619,442
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Вилла 5 комнат в Градо, Италия
Вилла 5 комнат
Градо, Италия
Число комнат 5
Площадь 425 м²
На продажу выставлена ​​характерная двухэтажная вилла в деревенском стиле в популярном район…
$652,113
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Параметры недвижимости в Gorizia, Италия

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