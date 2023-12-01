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Жильё в Gattico-Veruno, Италия

2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Veruno, Италия
Вилла 3 спальни
Veruno, Италия
Комнаты 4
PO-10. ВИЛЛА В ИТАЛИИ НА ОЗЕРЕ МАДЖОРЕ Отдельный дом на 3 уровнях, на первом этаже состоит и…
€520,000
в месяц
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Veruno, Италия
Вилла 5 спален
Veruno, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
PO-080617. Вилла рустико в зоне Озера МаджореПродается вилла/ рустико в зоне Озера Маджоре (…
€1,10 млн
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Gattico-Veruno, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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