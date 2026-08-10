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Жилье в Gattico Veruno, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Veruno, Италия
Вилла 6 комнат
Veruno, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 700 м²
PO-080617. Вилла рустико в зоне Озера МаджореПродается вилла/ рустико в зоне Озера Маджоре (…
$1,29 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 4 комнаты в Veruno, Италия
Вилла 4 комнаты
Veruno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
PO-10. ВИЛЛА В ИТАЛИИ НА ОЗЕРЕ МАДЖОРЕ Отдельный дом на 3 уровнях, на первом этаже состоит и…
$609,544
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Gattico Veruno, Италия

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