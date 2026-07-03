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Жилье во Фрозиноне, Италия

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1 объект найдено
Вилла в Veroli, Италия
Лента Горячее предложение
Вилла
Veroli, Италия
Количество этажей 2
ВИЛЛА SFOGLIO ANTOLINI VAGLIANO. ВЕНЕТО. ФРЕСКИ XVIII ВЕКА. Провинция Тревизо, регион Вен…
$5,41 млн
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Параметры недвижимости во Фрозиноне, Италия

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