Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Форли-Чезена
  5. Виллы

Виллы в Форли-Чезена, Италия

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…
€2,50 млн
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Форли-Чезена, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти