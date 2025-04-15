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Жильё в Follo, Италия

3 объекта найдено
Вилла 6 комнат в La Serra, Италия
Вилла 6 комнат
La Serra, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 240 м²
SIR-150515-2. Вилла с садом в городе Леричи Средиземноморский сад более 7000 кв. метров окру…
$7,63 млн
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Квартира 3 спальни в Специя, Италия
Квартира 3 спальни
Специя, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Красивая недавно отремонтированная квартира с красивыми фресками, расположенная на первом эт…
$2,43 млн
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Вилла 6 комнат в Вернацца, Италия
Вилла 6 комнат
Вернацца, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 120 м²
KK-070715-2. Вилла в национальном парке Чинкве-Терре ИталияВилла 120квм жилой площади + тер…
$1,85 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Follo, Италия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов