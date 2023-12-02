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Виллы в Фоджа, Италия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с Canna Fumaria, с дорогой в Chieuti, Италия
Вилла 3 спальни с Canna Fumaria, с дорогой
Chieuti, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
In a hilly area a few kilometres from the sea is this wonderful farmhouse that was completel…
€565,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Фоджа, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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