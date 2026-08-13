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Жилье в Фодже, Италия

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Chieuti, Италия
Вилла 7 комнат
Chieuti, Италия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
In a hilly area a few kilometres from the sea is this wonderful farmhouse that was completel…
$618,596
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Параметры недвижимости в Фодже, Италия

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