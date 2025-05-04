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Виллы с гаражом в Ферме, Италия

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1 объект найдено
Вилла в Pedaso, Италия
Вилла
Pedaso, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
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$1,13 млн
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Параметры недвижимости в Ферме, Италия

с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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