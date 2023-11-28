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Земельные участки в Фермо, Италия

5 объектов найдено
Земельные участки в Lapedona, Италия
Земельные участки
Lapedona, Италия
Площадь 100 000 м²
Земельные участки с основной платой за размещение Площадь застройки 1500 кв.м (4500 кв. М.) …
Цена по запросу
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Земельные участки в Massa Fermana, Италия
Земельные участки
Massa Fermana, Италия
Площадь 100 000 м²
Земли около 10,0 га обычно холмистые, из них около 6,50 га пашни, остальное в срубе и древес…
Цена по запросу
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Земельные участки в Montappone, Италия
Земельные участки
Montappone, Италия
Площадь 100 000 м²
10,0 га земли в безмятежных холмах с отличным доступом (вариант коттеджа будет отремонтирован)
Цена по запросу
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Земельные участки в Lapedona, Италия
Земельные участки
Lapedona, Италия
Площадь 17 000 м²
Земля площадью 17 тысяч квадратных метров рядом с центром (широкая вставка в зоне расширения…
Цена по запросу
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Земельные участки в Montappone, Италия
Земельные участки
Montappone, Италия
Площадь 40 000 м²
Земля около 4,0 га рядом с горной дорогой Хорошая экспозиция в части строительных судов (Сар…
Цена по запросу
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