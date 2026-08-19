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Отели в Ферме, Италия

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коммерческая недвижимость
7
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2 объекта найдено
Отель 550 м² в Lapedona, Италия
Отель 550 м²
Lapedona, Италия
Число комнат 16
Площадь 550 м²
Квартира жилая P.1 ° анг. хлопок. комната спальня ванная комната гараж балкон
Цена по запросу
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Отель 700 м² в Lapedona, Италия
Отель 700 м²
Lapedona, Италия
Число комнат 23
Площадь 700 м²
Сельскохозяйственный дом с видом на море на двух уровнях более 700 м2. Ресторанная зона кухо…
Цена по запросу
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