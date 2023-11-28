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Коммерческая недвижимость в Фермо, Италия

4 объекта найдено
Коммерческая 23 комнаты в Montappone, Италия
Коммерческая 23 комнаты
Montappone, Италия
Комнаты 23
Площадь 1 000 м²
Цена по запросу
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Отель 16 комнат в Lapedona, Италия
Отель 16 комнат
Lapedona, Италия
Комнаты 16
Площадь 550 м²
Квартира жилая P.1 ° анг. хлопок. комната спальня ванная комната гараж балкон
Цена по запросу
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Коммерческая в Montappone, Италия
Коммерческая
Montappone, Италия
Площадь 140 м²
Ссылочный номер: N11 Название недвижимости: Casa Ciribe Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
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Коммерческая 8 комнат с Spalni в Massa Fermana, Италия
Коммерческая 8 комнат с Spalni
Massa Fermana, Италия
Комнаты 8
Площадь 140 м²
Ссылочный номер: N578 Имя свойства: Каса Тибу II Местоположение: В стране Город/город…
Цена по запросу
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