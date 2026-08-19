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Коммерческая недвижимость в Ферме, Италия

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7 объектов найдено
Отель 550 м² в Lapedona, Италия
Отель 550 м²
Lapedona, Италия
Число комнат 16
Площадь 550 м²
Квартира жилая P.1 ° анг. хлопок. комната спальня ванная комната гараж балкон
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Montappone, Италия
Коммерческое помещение 1 000 м²
Montappone, Италия
Число комнат 23
Площадь 1 000 м²
Отдельный дом частично недостроен на нескольких уровнях более 1000 м2. На первом этаже комме…
Цена по запросу
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Отель 700 м² в Lapedona, Италия
Отель 700 м²
Lapedona, Италия
Число комнат 23
Площадь 700 м²
Сельскохозяйственный дом с видом на море на двух уровнях более 700 м2. Ресторанная зона кухо…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 140 м² в Massa Fermana, Италия
Коммерческое помещение 140 м²
Massa Fermana, Италия
Число комнат 8
Площадь 140 м²
Ссылочный номер: N578 Имя свойства: Каса Тибу II Местоположение: В стране Город/город…
$58,131
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Коммерческое помещение 200 м² в Monte Vidon Corrado, Италия
Коммерческое помещение 200 м²
Monte Vidon Corrado, Италия
Площадь 200 м²
Недавно построен кустарный склад с H=6 м в сборной конструкции. Площадь поверхности участка 1300 м2
$232,525
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Коммерческое помещение 600 м² в Montappone, Италия
Коммерческое помещение 600 м²
Montappone, Италия
Число комнат 21
Площадь 600 м²
Крупный фермерский дом на ремонте (землетрясение средств) со строительством 5 новых квартир.…
Цена по запросу
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TekceTekce
Коммерческое помещение 140 м² в Monte Vidon Corrado, Италия
Коммерческое помещение 140 м²
Monte Vidon Corrado, Италия
Площадь 140 м²
Ссылочный номер: N11 Название недвижимости: Casa Ciribe Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
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