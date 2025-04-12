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Жильё в Кротоне, Италия

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Ciro Marina, Италия
Квартира 2 спальни
Ciro Marina, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Небольшой жилой комплекс всего на 22 апартамента. Расположен в Torretta di Crucoli. Golden B…
$92,786
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Таунхаус в Ciro Marina, Италия
Таунхаус
Ciro Marina, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Небольшой жилой комплекс всего на 22 апартамента. Расположен в Torretta di Crucoli. Golden B…
$109,160
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