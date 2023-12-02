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Жильё в Козенца, Италия

2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Cariati, Италия
Таунхаус 2 спальни
Cariati, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Небольшой жилой комплекс всего на 22 апартамента. Расположен в Torretta…
€100,000
в месяц
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Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano
Квартира 2 спальни в Cariati, Италия
Квартира 2 спальни
Cariati, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
Небольшой жилой комплекс всего на 22 апартамента. Расположен в Torretta…
€85,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Calabria
Языки общения: English, Русский, Italiano

Параметры недвижимости в Козенца, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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