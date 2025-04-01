Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Comunita montana del Sebino bresciano
  4. Земельные участки

Земельные участки в Comunita montana del Sebino bresciano, Италия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Площадь 40 000 м²
Земля площадью 4,0 га в нежном холме (возможность реновации еще 4,0 га с соответствующим фер…
$54,088
Оставить заявку
Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Число комнат 11
Площадь 180 000 м²
Красивый дом (120 + 120 + чердак) в древнем кирпиче в хорошем состоянии (будет переделана кр…
$378,618
Оставить заявку
Участок земли в Montappone, Италия
Участок земли
Montappone, Италия
Площадь 100 000 м²
10,0 га земли в безмятежных холмах с отличным доступом (вариант коттеджа будет отремонтирован)
$151,447
Оставить заявку
Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Площадь 32 000 м²
Земля площадью 3,2 гектара с 200 вишневыми деревьями (11 лет) и 100 соснами, а также другими…
$162,265
Оставить заявку
Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Площадь 320 000 м²
Земля площадью 32,00 га в мягких и средних холмах с многочисленными экспозициями и в основно…
Цена по запросу
Оставить заявку
Участок земли в Cianciana, Италия
Участок земли
Cianciana, Италия
Свободная сельскохозяйственная земля площадью около 31540 кв.м в Контрада Феррария. Чианч…
$10,887
Оставить заявку
Участок земли в Терни, Италия
Участок земли
Терни, Италия
Площадь 240 000 м²
Земля 24.00 га, из которых остальная часть необработанной пашни 16.00 га засажена различными…
$140,630
Оставить заявку
Участок земли в Cianciana, Италия
Участок земли
Cianciana, Италия
AREA: Countryside - ADDRESS: Contrada Vitellacci – Cianciana(AG) CONSISTING OF: Land Agri…
$48,992
Оставить заявку
Участок земли в Alessandria della Rocca, Италия
Участок земли
Alessandria della Rocca, Италия
Land in Santo Stefano Quisquina (AG) with olive grove planted systematically, total area of …
$29,995
Оставить заявку
Участок земли в Massa Fermana, Италия
Участок земли
Massa Fermana, Италия
Площадь 100 000 м²
Земля в среднем около 10,00 га и пологие холмы, частично пахотные и частично коптильные
$64,906
Оставить заявку
Участок земли в Cianciana, Италия
Участок земли
Cianciana, Италия
Пахотная земля в Контрада-Феотто с общей площадью ок. 45060 м² (ок. 27 Тумоли). В основном б…
$24,996
Оставить заявку
Участок земли в Cianciana, Италия
Участок земли
Cianciana, Италия
Свободная сельскохозяйственная земля в Cda Ferraria, которая занимает площадь 13840 кв.  …
$9,998
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов