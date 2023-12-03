Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Коммерческая
  4. Comun General de Fascia

Коммерческая недвижимость в Comun General de Fascia, Италия

1 объект найдено
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города в Comun General de Fascia, Италия
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, в центре города
Comun General de Fascia, Италия
Площадь 20 м²
Великолепный шале-отель 4* расположен на популярном горнолыжном курорте Валь-ди-Фасса, Трент…
€6,50 млн
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти