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Виллы с видом на горы в Citta di Castello, Италия

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1 объект найдено
Вилла с парковкой, с балконом, с кондиционером в Citta di Castello, Италия
Вилла с парковкой, с балконом, с кондиционером
Citta di Castello, Италия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 070 м²
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$3,41 млн
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