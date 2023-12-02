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Виллы в Кьети, Италия

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4 объекта найдено
Вилла с бассейном в Pietraferrazzana, Италия
Вилла с бассейном
Pietraferrazzana, Италия
Площадь 430 м²
ARH-180220-3. Вилла на стадии строительства в КолледимеццоЦена снижена до 180 000 евро Необ…
€180,000
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Francavilla al Mare, Италия
Вилла 3 спальни
Francavilla al Mare, Италия
Комнаты 4
РО-171016. Прекрасная вилла Александра в самом сердце ИталииУникальное предложение на рынке …
€1,70 млн
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Pietraferrazzana, Италия
Вилла 3 спальни
Pietraferrazzana, Италия
Комнаты 4
Площадь 240 м²
IT-060718-4. Продается вилла на озере di Bomba с большим участком землиABRUZZO  COLLEDEMEZZO…
€220,000
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Pietraferrazzana, Италия
Вилла 5 спален
Pietraferrazzana, Италия
Комнаты 6
Площадь 617 м²
ARH-060718-5. Дом с садом в средневековом городе с видом на горы и озероЦена снижена до 100 …
€100,000
в месяц
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Red Feniks
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Параметры недвижимости в Кьети, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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