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Дома с бассейном в Кьети, Италия

виллы
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1 объект найдено
Вилла в Colledimezzo, Италия
Вилла
Colledimezzo, Италия
Площадь 430 м²
ARH-180220-3. Вилла на стадии строительства в КолледимеццоЦена снижена до 180 000 евро Необ…
$196,168
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Параметры недвижимости в Кьети, Италия

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