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Дома в Кьети, Италия

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виллы
4
5 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Colledimezzo, Италия
Вилла 4 комнаты
Colledimezzo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 240 м²
IT-060718-4. Продается вилла на озере di Bomba с большим участком землиABRUZZO  COLLEDEMEZZO…
$257,884
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Вилла 4 комнаты в Francavilla al Mare, Италия
Вилла 4 комнаты
Francavilla al Mare, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
РО-171016. Прекрасная вилла Александра в самом сердце ИталииУникальное предложение на рынке …
$1,99 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Colledimezzo, Италия
Вилла 6 комнат
Colledimezzo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 617 м²
ARH-060718-5. Дом с садом в средневековом городе с видом на горы и озероЦена снижена до 100 …
$117,220
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Дом в San Vito Chietino, Италия
Дом
San Vito Chietino, Италия
Площадь 6 000 м²
78 кв.м. квартира с отдельным входом на первом этаже с широким видом на море. Две спальни, г…
Цена по запросу
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Вилла в Colledimezzo, Италия
Вилла
Colledimezzo, Италия
Площадь 430 м²
ARH-180220-3. Вилла на стадии строительства в КолледимеццоЦена снижена до 180 000 евро Необ…
$210,996
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Параметры недвижимости в Кьети, Италия

с бассейном
Недорогая
Элитная
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