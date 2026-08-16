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Коммерческая недвижимость в Кьети, Италия

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2 объекта найдено
Отель в Giuliano Teatino, Италия
Отель
Giuliano Teatino, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
SN-201216. Аукцион! Отель 4 звезды, Побережье АдриатикиПобережье Адриатики. В самом центре к…
$3,11 млн
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Коммерческое помещение 600 м² в Sambuceto, Италия
Коммерческое помещение 600 м²
Sambuceto, Италия
Площадь 600 м²
Одноместный дом в панорамном месте на окраине. Первый этаж с двойным гаражом. Первый этаж с …
Цена по запросу
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