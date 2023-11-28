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Дома в Катания, Италия

5 объектов найдено
Дом 20 спален с парковкой, с балконом, с видом на море в Piedimonte Etneo, Италия
Дом 20 спален с парковкой, с балконом, с видом на море
Piedimonte Etneo, Италия
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 25
Площадь 700 м²
Старинная вилла XIX века у подножья вулкана Этна в сицилийском стиле с бассейном и изумитель…
€1,25 млн
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Дом с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Катания, Италия
Дом с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Катания, Италия
Площадь 3 м²
Симпатичный дом находится неподалеку от крупного города Катания, Сицилия. Катания расположил…
€140,000
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Дом с кондиционером, с видом на море, с садом в Катания, Италия
Дом с кондиционером, с видом на море, с садом
Катания, Италия
Площадь 3 м²
Прекрасный трехэтажный дом располагается неподалеку от Катании, Сицилия. Из виллы открываетс…
€250,000
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Дом 4 спальни с мебелью, с садом, с личным бассейном в Катания, Италия
Дом 4 спальни с мебелью, с садом, с личным бассейном
Катания, Италия
Количество спален 4
Площадь 410 м²
Красивый дом расположен на холме в престижном районе Катании, Сицилия. Вилла полностью мебл…
€2,50 млн
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Катания, Италия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Катания, Италия
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Прекрасный двухэтажный дом располагается неподалеку от Катании, в курортном городке, Сицилия…
€650,000
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Параметры недвижимости в Катания, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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