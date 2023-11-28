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Коммерческая недвижимость в Катания, Италия

1 объект найдено
Коммерческая с садом, с интернетом, с отоплением в Катания, Италия
Коммерческая с садом, с интернетом, с отоплением
Катания, Италия
Площадь 1 100 м²
Производство оливкового масла расположено в Самбука-ди-Сицилия, Сицилия.  На территории выра…
€4,20 млн
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