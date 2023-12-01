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Виллы в Кампобассо, Италия

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1 объект найдено
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Duronia, Италия
Вилла 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Duronia, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€139,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Кампобассо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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