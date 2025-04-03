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Отели в Кампания, Италия

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1 объект найдено
Отель 6 000 м² в Кампания, Италия
Отель 6 000 м²
Кампания, Италия
Площадь 6 000 м²
В продаже прекрасная вилла – отель  в викторианском стиле, находящаяся в небольшом городке н…
$30,21 млн
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