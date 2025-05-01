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Виллы с террасой в Campagnano di Roma, Италия

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1 объект найдено
Вилла в Campagnano di Roma, Италия
Вилла
Campagnano di Roma, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Вилла в Лацио расположенная в Кампаньано-ди-Рома недалеко от озера Браччано. На территории в…
$1,05 млн
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