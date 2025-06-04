Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Camaiore
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Camaiore, Италия

Таунхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус в Lido di Camaiore, Италия
Таунхаус
Lido di Camaiore, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Дом расположен в Лидо ди Камайоре (всего в 2 км от моря) и имеет великолепный вид на горы (к…
$480,607
Оставить заявку
Таунхаус в Lido di Camaiore, Италия
Таунхаус
Lido di Camaiore, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Очень уютный, выполненный со вкусом дом недалеко от моря. Расстояние до моря 850 метров. Ли…
$732,354
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти