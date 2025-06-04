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Инвестиционная недвижимость в Camaiore, Италия

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1 объект найдено
Инвестиционная в Lido di Camaiore, Италия
Инвестиционная
Lido di Camaiore, Италия
Количество спален 45
Кол-во ванных комнат 50
Расстояние до моря 400 метров. Площадь здания составляет порядка 2200 кв.м. Сад – 400 кв.м…
Цена по запросу
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