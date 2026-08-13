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Виллы в Кальтаниссетте, Италия

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Santa Caterina Villarmosa, Италия
Вилла 3 комнаты
Santa Caterina Villarmosa, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 140 м²
BS-150-19. Панорамная вилла с частным выходом к морюКомнат: 4 Общая площадь: 140 Mq. Общая ж…
$339,938
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Параметры недвижимости в Кальтаниссетте, Италия

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