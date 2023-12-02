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Жильё в Кальтаниссетта, Италия

1 объект найдено
Вилла 2 спальни в Santa Caterina Villarmosa, Италия
Вилла 2 спальни
Santa Caterina Villarmosa, Италия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
BS-150-19. Панорамная вилла с частным выходом к морюКомнат: 4 Общая площадь: 140 Mq. Общая ж…
€290,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Кальтаниссетта, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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