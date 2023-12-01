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Виллы в Бриндизи, Италия

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5 объектов найдено
Вилла с кондиционером, с видом на море, с Parking Garage в Бриндиз, Италия
Вилла с кондиционером, с видом на море, с Parking Garage
Бриндиз, Италия
Вилладжо построено в 2011 году. Расположено на берегу моря, в зоне с хорошо развитой туристи…
Цена по запросу
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Вилла 5 спален с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бриндиз, Италия
Вилла 5 спален с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бриндиз, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Шикарная вилла с бассейном в окружении чудесного сада, расположена прямо на берегу, с прямым…
€3,70 млн
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Вилла с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Бриндиз, Италия
Вилла с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бриндиз, Италия
Площадь 320 м²
Новаяя вилла с бассейном и видом на море. Расположенная на зелёных холмах Марина ди Сальве. …
€1,80 млн
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Вилла 2 спальни с подведенным электричеством в Бриндиз, Италия
Вилла 2 спальни с подведенным электричеством
Бриндиз, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Вилла, в стиле Саленто, расположенная на холме,с панорамным видом в 300 метрах от моря. Здан…
€850,000
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Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Ostuni, Италия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Ostuni, Италия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Апулия, роскошная вилла с видом на море и горы. Дом располагается рядом курортным городом Са…
€2,55 млн
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Параметры недвижимости в Бриндизи, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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