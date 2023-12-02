Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Brenzone sul Garda
  5. Квартиры

Квартиры в Brenzone sul Garda, Италия

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Magugnano, Италия
Квартира 2 спальни
Magugnano, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
GH-SB304-2. Апартаменты с видом на озероКвартира на втором этаже здания, состоящего всего из…
€400,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Brenzone sul Garda, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти