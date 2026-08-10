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Квартиры в Brenzone sul Garda, Италия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Magugnano, Италия
Квартира 3 комнаты
Magugnano, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
GH-SB304-2. Апартаменты с видом на озероКвартира на втором этаже здания, состоящего всего из…
$468,880
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Параметры недвижимости в Brenzone sul Garda, Италия

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