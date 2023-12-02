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Жильё в Brenzone sul Garda, Италия

дома
3
4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Magugnano, Италия
Квартира 2 спальни
Magugnano, Италия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
GH-SB304-2. Апартаменты с видом на озероКвартира на втором этаже здания, состоящего всего из…
€400,000
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Magugnano, Италия
Вилла 3 спальни
Magugnano, Италия
Комнаты 4
Площадь 350 м²
VB-020218-2. Красивая вилла в БардолиноКрасивая вилла в Бардолино. Площадь 350 кв.м, 3 спаль…
€1,35 млн
в месяц
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Magugnano, Италия
Вилла 3 спальни
Magugnano, Италия
Комнаты 4
Площадь 1 000 м²
VB-020218-1. Вилла в БордолиноВилла в Бордолино, 3 спальни, 4 ванны, 2 огромные террасы с ви…
€1,50 млн
в месяц
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни в Magugnano, Италия
Вилла 2 спальни
Magugnano, Италия
Комнаты 3
Площадь 150 м²
VB-020218. Красивая вилла в Брензоне, с бассейном и видом на озероКрасивая вилла в Брензоне,…
€1,10 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Brenzone sul Garda, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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