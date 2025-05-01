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Дома с террасой в Biella, Италия

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Campiglia Cervo, Италия
Дом 4 спальни
Campiglia Cervo, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Продается старинный каменный жилой дом, площадью 210 кв.м. на земельном участке 700 кв.м., в…
$101,893
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Параметры недвижимости в Biella, Италия

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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