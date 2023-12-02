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Жильё в Biella, Италия

1 объект найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Campiglia Cervo, Италия
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Campiglia Cervo, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Продается старинный каменный жилой дом, площадью 210 кв.м. на земельном участке 700 кв.м., в…
€90,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Biella, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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