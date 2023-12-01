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Дома в Бари, Италия

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Бари, Италия
Дом 2 спальни
Бари, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 2/2
Вилла на продажу на Via IX Maggio в Бари Сан-Джироламо На новой набережной мы предлага…
€257,250
в месяц
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Параметры недвижимости в Бари, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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