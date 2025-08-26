Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Avegno
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Avegno, Италия

2 объекта найдено
Вилла 11 комнат в Camogli, Италия
Вилла 11 комнат
Camogli, Италия
Число комнат 11
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается в Камогли - Эксклюзивная вилла с захватывающим видом на море в самом сердце парка …
$3,39 млн
Вилла в Portofino, Италия
Вилла
Portofino, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
В живописном местечке Портофино, недалеко от кристально-чистого моря продается вилла класса …
$22,13 млн
Параметры недвижимости в Avegno, Италия

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
