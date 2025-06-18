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Виллы с видом на море в Avegno, Италия

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1 объект найдено
Вилла в Portofino, Италия
Вилла
Portofino, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
В живописном местечке Портофино, недалеко от кристально-чистого моря продается вилла класса …
$21,84 млн
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Параметры недвижимости в Avegno, Италия

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