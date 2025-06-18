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Жильё в Avegno, Италия

дома
5
5 объектов найдено
Вилла в Camogli, Италия
Вилла
Camogli, Италия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 477 м²
КАМОЛЬИ (ЛИГУРИЯ)// 3 ВИЛЛЫ И ГОСТЕВОЙ ДОМИК // 9.000 КВ М ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК // ВИД НА МОРЕ …
$9,24 млн
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Вилла в Portofino, Италия
Вилла
Portofino, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
В живописном местечке Портофино, недалеко от кристально-чистого моря продается вилла класса …
$21,84 млн
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Вилла в Rapallo, Италия
Вилла
Rapallo, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Прекрасная вилла в Сан-Микеле-Ди-Пагана в нескольких минутах от исторических центров Санта-М…
$2,89 млн
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Вилла 10 комнат в Рекко, Италия
Вилла 10 комнат
Рекко, Италия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 585 м²
Majestic villa facing the sea in Recco and Camogli, magnificent villa to renovate with a lar…
$3,15 млн
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Вилла в Portofino, Италия
Вилла
Portofino, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
ПОРТОФИНО (ЛИГУРИЯ) // ГЛАВНАЯ ВИЛЛА 400 КВ М // ОРАНЖЕРЕЯ // УЧАСТОК 25 000 КВ М // ПРИСТРО…
$9,24 млн
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Параметры недвижимости в Avegno, Италия

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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