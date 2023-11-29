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Замки в Асти, Италия

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1 объект найдено
Замок с кондиционером, с садом, с отоплением в Асти, Италия
Замок с кондиционером, с садом, с отоплением
Асти, Италия
Шикарный замок располагается в небольшом городе Ланга, Пьемонт. Это уникальное строение отно…
€2,90 млн
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Параметры недвижимости в Асти, Италия

недорогая
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