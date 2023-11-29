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Жильё в Асти, Италия

дома
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5 объектов найдено
Замок с кондиционером, с садом, с отоплением в Асти, Италия
Замок с кондиционером, с садом, с отоплением
Асти, Италия
Шикарный замок располагается в небольшом городе Ланга, Пьемонт. Это уникальное строение отно…
€2,90 млн
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Дом с кондиционером, с садом, с отоплением в Асти, Италия
Дом с кондиционером, с садом, с отоплением
Асти, Италия
Площадь 4 м²
Прекрасный каменный дом находится неподалеку от города Асти, Пьемонт. Он окружен парком, пло…
€1,25 млн
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Дом с садом, с отоплением, с Postprodazhnoe upravlenie в Асти, Италия
Дом с садом, с отоплением, с Postprodazhnoe upravlenie
Асти, Италия
Дом расположен в Пеццоло-Валле-Уццоне, Пьемонт. Всего в 50 км от виллы расположен курортный …
€850,000
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Дом 4 спальни с кондиционером, с садом, с личным бассейном в Асти, Италия
Дом 4 спальни с кондиционером, с садом, с личным бассейном
Асти, Италия
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Симпатичный дом расположен в Кастелло-ди-Анноне, Пьемонт. Неподалёку находится река Танаро. …
€1,08 млн
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Дом 3 спальни с мебелью, с садом, с отоплением в Асти, Италия
Дом 3 спальни с мебелью, с садом, с отоплением
Асти, Италия
Количество спален 3
Площадь 350 м²
Прекрасный дом расположен в 20 км от Казале-Монферрато, Пьемонт. Всего в 90 км находится Мил…
€690,000
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Параметры недвижимости в Асти, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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