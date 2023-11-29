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Земельные участки в Асколи-Пичено, Италия

2 объекта найдено
Земельные участки в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Земельные участки
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Площадь 870 000 м²
Земля 6000 квадратных метров на равнинах
Цена по запросу
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Земельные участки в Ripatransone, Италия
Земельные участки
Ripatransone, Италия
Площадь 50 000 м²
Пашня в холме с отличной экспозицией и аксессуаром (вариант коттедж будет отремонтирован)
Цена по запросу
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